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İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli olmak üzere toplam 10 film sinema severlerle buluştu.

Kültür Sanat 08.04.2022, 17:50 08.04.2022, 17:56
İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın bu hafta 5'i yerli olmak üzere toplam 10 film vizyona girdi. İşte vizyona giren filmler…

Kendinden Kaçak

Levent Türkan'ın yönettiği Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şinasi Yurtsever ve Eslem Akar'ın başrolleri paylaştığı Kendinden Kaçak, üstlerine kalan bir suç sebebiyle hapsin yolunu tutan bir grup arkadaşın, masumiyetlerini ispatlama çalışmalarını konu ediniyor.

Kirpi Sonic 2

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Kirpi Sonic 2 filmi, daha önce yaşananlardan sonra Tom'un yanında kalan Sonic'in bu kez yanında daha güçlü bir silahla karşısına çıkan Dr. Robotnik ile olan yeni mücadelesini anlatıyor.

Düşler Fabrikası

Macera, komedi ve animasyon türündeki Düşler Fabrikası, geniş bir hayal gücüne sahip olan genç Minna'nın, düşlerin nasıl yapıldığını keşfetmesiyle gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.

Bir Dilek Tut

Meta Akkuş'un yönettiği Altan Erkekli ve Vildan Atasever'in başrolleri paylaştığı Bir Dilek Tut, yaşadıkları yerde mutlu olan ve ailesinin aldığı İstanbul'a taşınma kararının önüne geçmeye çalışan genç Kaan ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.

Her Şey Her Yer Aynı Anda

Macera, Komedi, Bilim-Kurgu, Fantastik, Aksiyon türündeki Her Şey Her Yerde Aynı Anda, ailesi ve işiyle sıradan bir hayata sahip olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegane gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Son Parti

Enes Ateş'in yönettiği Son Parti, lise son sınıf öğrencisi Deniz, Birsu, Katre, Savaş ve Ferman’ın, sınavlar öncesi gerçekleşecek son parti gününde yaşadıklarını anlatıyor.

Mahluk

Ozan Ceylan'ın yönettiği korku türündeki Mahluk, kan davası yüzünden ailesini kaybeden ve köyde tek başına yaşayan Kerim'in başından geçenleri ürpertici bir şekilde ekrana taşıyor.

Flaşbellek

Ünlü yönetmen Derviş Zaim imzalı Flaşbellek, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan Ahmet'in, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Şeytanın Kitabı

Korku türündeki Şeytanın Kitabı, her yıl olduğu gibi tatil için yazlıklarına giden Tamer, Yeşim ve 10 yaşındaki kızları Defne'nin başlarından geçen sıra dışı olayları konu alıyor.

Komplo

Borç içinde, seçenekleri tükenmiş ve ailesini geçindirme konusunda çaresiz olan Harper, Komplo filminde özel bir yeraltı askeri gücüyle imzaladığı sözleşme sonrasında kendisini tehlikeli bir komplonun içinde buluyor ve olaylar gelişiyor.

#Film #vizyon #kültür sanat
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