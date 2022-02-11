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İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Bu hafta 3'ü yerli olmak üzere toplam 7 film vizyona girerek sinema severlerle buluştu.

Kültür Sanat 11.02.2022, 16:32 11.02.2022, 16:32
İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın bu hafta 3'ü yerli olmak üzere toplam 7 film vizyona girdi. İşte vizyona giren filmler…

Nil'de Ölüm

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayetin devam filmi Nil'de Ölüm, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlandı. Sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vakasını konu edinen filmde, başarılı oyuncuya Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer ve Rose Leslie başrolde eşlik ediyor.

Senaryosu Michael Green tarafından kaleme alınan filmin konusu özetle şöyle:

Belçikalı dedektif Hercule Poirot'un göz alıcı nehir vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin huzurlu balayı trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir katil arayışına dönüşür.

Film, Gadot'un daha önce İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine Kuveyt'te yasaklanmıştı.

Uncharted

Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali ve Tati Gabrielle'nin başrollerini paylaştığı Uncharted, aksiyon ve macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor. Bir hazine avcısı olan Nathan Drake'i odağına alan video oyun serisinin sinema uyarlaması filmde, ana karaktere Tom Holland hayat verirken, Nathan'ın mentoru Victor Sullivan'ı ise Mark Wahlberg canlandırıyor.

Ruben Fleischer'in yönetmenliğini üstlendiği film, yetenekli genç hırsız Nathan Drake'nin, 500 yıl önce Ferdinand Magellan'ın kaybettiği bir serveti kurtarmak için deneyimli hazine avcısı Victor Sully Sullivan tarafından işe alınmasını ve ikili için bir soygun olarak başlayan işin bir yarışa dönüşmesini konu ediniyor.

Evlen Benimle

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman ve Chloe Coleman'ın başrollerinde oynadığı Evlen Benimle, romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmler arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Kat Coiro'nun oturduğu yapımda, Lopez müziğin süper starı Kat Valdez rolünde, Owen Wilson ise matematik öğretmeni Charlie Gilbert rolünde, evlenmeye ve birbirlerini daha sonra tanımaya karar veren iki yabancıyı canlandırıyor.

Bergman Adası

Mia Hansen Love'ın yönettiği Bergman Adası adlı filmde, Tim Roth, Mia Wasikowska, Vicky Krieps ile Grace Delrue rol aldı. Fransız film yönetmeni Mia Hansen Love'ın son filmi olan yapım, hem kendine hem Bergman'a göndermelerle dolu, aşk, kayıplar ve Bergman sevgisini ele alan bir dram türü olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Yapım, yeni filmlerinin senaryosunu yazmak için bir adaya giden sinemacı çiftin hikayesini konu ediniyor.

Malazgirt 1071

Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini yaptığı dönem filmi Malazgirt 1071 yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Hasan Küçükçetin'in başrollerinde oynadığı yapım, Anadolu tarihinin önemli savaşlarından Malazgirt'in hikayesini ele alıyor.

İsmetse Olur

Umut Kaya'nın yönettiği, Turan Özdemir, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan ve Aytaç Özgür gibi isimlerin rol aldığı, yerli komedi filmi İsmetse Olur, Kısmetli köyüne bir grup yabancının gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Lietli: Cin Kabilesi

Cemal Aşkın Alpçetin ve Can Yelkenciler'in birlikte yönettiği Lietli: Cin Kabilesi haftanın tek yerli korku filmi olarak vizyonda sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

#Film #sinema #kültür sanat
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