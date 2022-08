İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın bu hafta 2'si yerli olmak üzere toplam 6 film vizyona girdi. İşte vizyona giren filmler…

After: Mutluluk (After Ever Happy)

Yönetmen koltuğunda Castille Landon’un oturduğu After: Mutluluk (After Ever Happy), dram türündeki After serisinin dördüncü filmi olarak vizyona giriyor. Anna Todd'un en çok satan kitabından uyarlanan film, ilişkilerinin dönüm noktasında olan Tessa ve Hardin'in hikayesini konu ediniyor.

Alem-i Cin 3: Salgın

Gökhan Arı’nın yönettiği korku filmi Alem-i Cin 3: Salgın, 1960 yılında Selim hoca tarafından cin salgınını durdurmak için yapılan kilit taşının kırılmasıyla, Alem-i Cin kapısının yeniden açılışını konu alıyor.

Periler Ülkesi

Aina Järvine ve Federico Milella’nın yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi Periler Ülkesi, Bayala Krallığı'nda ejderhaların neredeyse yok olmasından sonra Peri prensesler Sera ve Surah’ın, dünyalarını kurtarabilecek ejderha yumurtasını aramaya çıkmalarını anlatıyor.

Karagöz: Yâr Bana Bir Eğlence

Yönetmenliğini Murat Karahüseyinoğlu’nun üstlendiği Karagöz: Yâr Bana Bir Eğlence, parasızlık yüzünden zor zamanlar geçiren Karagöz’ün evini kiraya vermeye karar vermesi ile başından geçen trajikomik olayları seyirciyle buluşturuyor.

İllüzyon (The Other Me),

Giga Agladze’nin yönettiği dram filmi İllüzyon, bir mimara nadir görülen bir göz hastalığı teşhisi konulmasını anlatıyor. Mimar, bu hastalık sayesinde insanların gerçek kimliklerini görmeye başlıyor.

Son Çıkmaz

Michael Sirow, Ashley Greene ve Bruce Willis’in başrollerini paylaştığı Son Çıkmaz (Wrong Place), Jake isimli bir çocuğun, babasını hapis cezasından kurtarmak için eski bir şerif olan Frank’i ortadan kaldırmaya çalışması anlatıyor.