İstanbul’un genç seyyahları yolculuğa başlıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği, Üsküdar Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 26 Eylül’de başlayacak eğitimler öncesinde, projeye katılan öğrenciler ve aileleri için eğitimlerin verileceği Üsküdar Yerleşkemizde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

“Evliya Çelebi gibi İstanbul’u hissetmelerini istiyoruz”

Toplantıda proje ve eğitimler hakkında bilgiler veren Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi Müdürü ve proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış, çıkış noktalarının İstanbullu gençlerin şehrin tarih ve kültürüyle temasının yeterli düzeyde olmadığının vurgulandığı İSTKA proje çağrısı olduğunu ifade ederek amaçlarını şöyle anlattı:

“Çocukları ve gençleri İstanbul ile daha yakından tanıştırmak için yola çıktık. Bunu yaparken Evliya Çelebi’den ilham aldık. O, bu topraklarda yetişen dünyaca ünlü bir seyyah. Biz de onu kendimize rol-model alarak, onun izinde İstanbul’u gezeceğiz. Rotalarımız Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde anlatılan rotalar olacak. Arzumuz da çocuklarımızın ve gençlerimizin Evliya Çelebi gibi İstanbul’un tarihini, mimarisini, kültürünü, sosyal dokusunu görmeleri, hissetmeleri, nasıl değerli bir şehirde yaşadıklarını bilmeleri ve bu bilinçle şehri daha iyi noktalara eriştirmeleri.”

Atölyelerin odağında İstanbul olacak

Geçen mayıs ayında tanıtımı yapılan “Seyyah” projesi İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin içinde bulundukları şehirle iletişimlerini ve deneyimlerini kuvvetlendirerek, ilgi alanlarını çok yönlü geliştirmelerini amaçlıyor. Proje kapsamında Üsküdar bölgesindeki ortaokul ve lise öğrencileri arasından seçilen 110 öğrenci, 26 Eylül’den itibaren Mart 2023’e kadar sürecek atölyelerde İstanbul’u merkeze aldıkları yazılar, animasyon ve kısa filmler ortaya çıkaracak.

Üsküdar’dan Galata’ya 5 gezi rotası

Seyyah projesi kapsamında yaratıcı yazarlık, animasyon ve kısa film olmak üzere üç atölye düzenleyeceklerini belirten Danış, yazarlık atölyesinde Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkındaki bilgilendirmelerin ardından bir metnin ortaya çıkarılış süreciyle ilgili teknik bilgilerin verileceğini, böylece öğrencilerin de kendi yazılarını kaleme alabileceklerini dile getirdi. Animasyon ve kısa film atölyelerinde ise temel eğitimin ardından 5 gezi rotasında edinilen gözlem ve deneyimlerle öğrencilerin kendi filmlerini ortaya koyacaklarını söyleyen Danış, “Rotalarımızdan biri Üsküdar, iki tanesi Fatih rotası. Fatih’te ilk rotamız Unkapanı, Ayasofya ve Sultanahmet, ikincisi ise Süleymaniye ve çevresinden oluşuyor. Diğer rotamız Eyüp ve Galata bölgesi. Öğrenciler beşer gruplar hâlinde rehberler eşliğinde İstanbul’u gezecekler. Biz de bu yerlerle ilgili Evliya Çelebi’nin neler yazdığını anlatacağız. Öğrenciler 17. yüzyıldan günümüze o sokağın, mimarinin ne kadar değişip değişmediğini yerinde görecekler.” diye konuştu.

Öğrencilerin yazı, animasyon ve kısa filmlerle yaratıcılıklarını geliştireceklerinin altını çizen Danış, “Atölyelerde öğrencilerimiz senaryo nasıl yazılır, ışık nasıl olur, görüntü nasıl kaydedilir, çizim nasıl yapılır ve nasıl hareketlendirilir, bunları öğrenecekler. Bu eğitimler 120 saat sürecek ve sonunda bir sertifika da alacaklar.” dedi.

Eğitim günleri dışında da pratik yapmak isteyen öğrencilerin kullanımına açık tutulacak atölyelerde, öğrencilere Evliya Çelebi Araştırmaları Merkezi çalışanları ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz de destek olup rehberlik edecekler. Mart 2023’te tamamlanması planlanan ilk atölyelerin ardından proje yeni öğrencileriyle devam edecek.