İstanbul Modern, Beyoğlu'na veda ediyor

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Karaköy'deki eski konumunda kapılarını açacak olan İstanbul Modern'in yeni binası dünyanın dört bir yanındaki kentlerde simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı.

Yeni binasında izleyiciyi merkeze alan müzede, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.