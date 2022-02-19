İstanbul Modern, Beyoğlu'na veda ediyor
Ziyaretçilerini Beyoğlu'ndaki geçici binasında 27 Şubat'ta son kez ağırlayacak İstanbul Modern yeni binasının açılışını yakın bir zamanda gerçekleştirecek.
Kültür Sanat 19.02.2022, 18:10
İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Karaköy'deki eski konumunda kapılarını açacak olan İstanbul Modern'in yeni binası dünyanın dört bir yanındaki kentlerde simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı.
Yeni binasında izleyiciyi merkeze alan müzede, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.
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