İlim Yayma Ödülleri için 19 Aralık'ta tören düzenlenecek

İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Mayıs 2017'de gündeme gelen İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye'nin saygın akademik ödülü olma yönündeki yapısını güçlendirerek yoluna devam ediyor.

İlim Yayma Ödülleri'nin 19 Aralık'ta düzenlenecek törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. 2021 İlim Yayma Ödülleri gecesine Türkiye'den ve yurt dışından, akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda konuk katılacak.

Başvurular arasından finale kalarak ödül almaya hak kazananlar, törende açıklanacak. Ödül miktarları, "Büyük Ödül" için 600 bin lira, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" ödülleri için ise 200'er bin lira olarak belirlendi.

5 bini aşkın başvuru yapıldı

İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı için 20 Mayıs ile 31 Temmuz tarihleri arasında toplam 5 bin 21 kişi başvuru yaptı. Bunlar arasında 159 üniversite ile 34 diğer kurum ve kuruluştan 428'i kadın, 683'ü erkek olmak üzere toplam 1111 başvuru tamamlandı. Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde; deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme yer aldı.

Türkiye'nin saygın ve prestijli "Akademik Ödülü" hedefiyle düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'ne, Türkiye'nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor. Turkcell, Hayat Holding, Tosyalı Holding ve MNG Şirketler Grubu'nun ana sponsoru olduğu ödüllerde, ASELSAN, Aksa Enerji, Emlak Konut, Memorial "platin" sponsor; Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Megasan, EVYAP, Torkam Holding "altın" sponsorlar olarak yer alıyor. Ödüllerin iletişim sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.

"Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin ileriye dönük daha da kalıcı hale gelebilmesi için araştırma alanlarının topluma mal olması gerektiğini belirtti.

Bu ödüllerin başarısının başvuruların kalitesine bağlı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz bir değerlendirme kriteri işletiyoruz. Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Bu ödüle aday olma ve aday gösterilmede akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mal olursa özendirici vasfı o kadar desteklenmiş olur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yakın gelecekteki hedeflerinin İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası boyuta taşınması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için çalışıyoruz. Doğal süreci olduğuna inanıyoruz. Hem de uluslararası olarak ülkemizdeki İlim Yayma gibi 70 yıllık geleneğin dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz. İlim Yayma Vakfımızı, İlim Yayma Cemiyetimiz kurarken vakfın senedine memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasına, beynelmilel misyon yüklemiş. İnşallah ödüllerimizin gelişimi uluslararası boyuta taşınmasıyla da vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak."

125 bilim insanıyla sonuçlar değerlendirildi

İlim Yayma Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy da ödüllerin, kabul edilen 1000'i aşkın çalışmanın arasından büyük titizlikle günlerce incelenip tartışılarak belirlendiğini ifade etti.

2017'de 30 kişilik ekiple çalışmaya başladıklarını ve 2 yıl boyunca dünyada bu alanda ne tür çalışmalar yapıldığını incelediklerini aktaran Sarısoy, "Bir ödül sistemi ortaya koyduk. 2019'da 106 üniversiteden başvuru geldi, bu kez 159 üniversite başvurdu. Diğer kurumlarda çalışanlar da var. 2019'da 15 kurumdan, 2021'de de 34 kurumdan başvuru geldi. Toplam 125 bilim insanıyla bu sonuçları değerlendirmiş olduk. 2019'dan bugüne kadın bilim insanı başvuru oranında da artış oldu. Bu oran 2019'da yüzde 22 iken bugün yüzde 38'e çıktı. Bu gurur ve umut verici." değerlendirmesinde bulundu.