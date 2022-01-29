İKSV'nin tüm etkinlikleri öğrencilere 10 TL

İKSV’nin 2022’deki tüm etkinliklerinde öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25.000 biletle gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.

Bülent Eczacıbaşı, “Kültür-sanatın insanların hayatındaki dönüştürücü gücünden hareketle, öğrenciler için 75. yılımızda Kültür Sanat Kart projemizi başlatmıştık. Gençlerimizi dinlemeye devam ediyor ve 80. yılımızda bu projeyi daha da büyüterek Eczacıbaşı Genç Bilet Projemizi başlatıyoruz. Eczacıbaşı’nda gençlerin yeri hep ayrı olmaya devam edecek” dedi.

Eczacıbaşı, “Topluluk olarak gençlerin neler yaşadığını anlamaya çalışıyor ve onları dinliyoruz. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesiyle bir sanat dalının onların hayatında yeni bir pencere açmasını, ilham vermesini diliyoruz. Bu nedenle İKSV’nin tüm etkinliklerinde 2022 boyunca öğrenci biletlerinin 10 TL olması için destek verdik. İnanıyoruz ki sanat ile gençlerimizin hayal dünyalarında yeni olasılıklar ve idealler belirecek, başarmaya olan inançları artacak” diye konuştu.

İKSV’nin yıl boyunca düzenleyeceği festivallerde yer alan tüm öğrenci biletleri10 TL’den satılacak. Yaklaşık 20.000 öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL’den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25.000 biletle gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.