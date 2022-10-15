İBB Kültür Sanat etkinliklerini erteledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bartın Amasra'da 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasının ardından 15-16 Ekim tarihlerinde yapılması beklenen tüm kültür-sanat etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.

Bartın Amasra'da 40 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak tüm kültür-sanat etkinliklerini erteledi.

İBB Kültür Sanat'ın Twitter hesabından yapılan duyuru şöyle:

"Kara elmasın yine maden emekçilerine tabut olduğu bir başka maden faciası. Bartın maden ocağı patlamasında kaybettiğimiz maden işçilerinin acısı ile sarsıldık. İBB Kültür Sanat birimleri ve kültür sanat emekçileri olarak kayıplarımızın yakınlarının, madenci iş arkadaşlarının ve tüm emekçilerin acısını derinden yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Bu büyük acımızın yası ile 15-16 Ekim tarihleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilan ettiğimiz tüm kültür sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başımız sağ olsun."