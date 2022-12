'Hüzün Üçgeni' filmi 4 ödüle değer görüldü

Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı film "Hüzün Üçgeni", Avrupa Film Akademisi tarafından bu yıl 35. kez gerçekleştirilen "Avrupa Film Ödülleri"nde 4 ödüle değer görüldü.TRT'den yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın başkenti Rejkjavik'te düzenlenen ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü kazanan film, İsveçli yönetmeni ve senaristi Ruben Östlund'a "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" dallarında ödül getirdi.Ayrıca filmde Rus bir milyarderi canlandıran Hırvat Danimarkalı oyuncu Zlatko Buric ise "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödül aldı.

TRT ortak yapımları, 2 yıl üst üste Avrupa'nın Oscar'ları olarak gösterilen "Avrupa Film Ödülleri"nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerine sahip oldu.Geçen yıl da Boşnak yönetmen Jasmila Zbanic'in yönettiği "Quo Vadis, Aida?", Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazanmıştı."Hüzün Üçgen"inin aldığı ödülleri sosyal medya hesabından kutlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı,"TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni', Avrupa'nın Oscar'ları olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Böylece filmlerimiz iki yıl üst üste Avrupa'nın en iyisi oldu. Film ekibini kutluyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.Avrupa Film Ödülleri'nde ayrıca "Dünya Sinemasına Avrupalı Katkı" ödülü, Filistinli yönetmen Elia Suleiman'a verildi. Elia Suleiman'ın son filmi TRT ortak yapımı "It Must Be Heaven", 2019 yılında Cannes Film Festivali'nde yarışmış, "Özel Mansiyon" ve "FIPRESCI" ödüllerine değer görülmüştü.35. Avrupa Film Ödülleri'nde "2023 LUX İzleyici Ödülü" adayları da açıklandı. "Hüzün Üçgeni" filmi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Film Akademisi, Avrupa Komisyonu ve Europa Cinemas işbirliği ile oluşturulan LUX İzleyici Ödülü'ne aday 5 filmden biri oldu.Ödül töreni, 14 Haziran 2023'te Strasbourg'da gerçekleştirilecek.