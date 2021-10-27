banner38

Hürrem Sultan'ın portresi satıldı: İşte fiyatı

Hürrem Sultan'ın portresi açık artırma usulüyle İngiliz müzayede evi Sotheby's'te 126 bin sterline satıldı.

Kültür Sanat 27.10.2021, 19:33
Hürrem Sultan'ın portresi satıldı: İşte fiyatı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı müzayedede, 1000 yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkarıldı.

Müzayedede 13. yüzyıldan kalma metal işleri, 2 çift elmas ve zümrüt Babür gözlük, altın yaldızlı Kur'an-ı Kerim, astronomik aletler, İran minyatürleri ve bir Polonez halı da eserler arasında yer aldı.

Türkiye'den İznik çinisi eserlerin de bulunduğu müzayede, Venedikli ressam Titian'ın bir takipçisi tarafından 16. yüzyılın sonu veya 17. yüzyılın başında yapıldığı düşünülen Hürrem Sultan'ın bir portresi de satıldı.

70 bin sterlinden satışa çıkan esere 100 bin sterlin (1 milyon 306 bin TL) verildi. Alıcı, resim için komisyon ücreti dahil 126 bin sterlin (1 milyon 645 bin TL) ödeyecek.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın iki portresinden biri komisyon dahil 13 bin 860 sterlin (181 bin TL), diğeri de 17 bin 600 sterline (229 bin TL) satıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi ise 11 bin 340 sterline (148 bin TL) alıcı buldu.

Kaynak: AA
#Hürrem Sultan #portre #ingltere
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2