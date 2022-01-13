Hukuk ve Adalet Hüsn-i Hat Sergisi açıldı
Üsküdar Belediyesi Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Ahmet Yılmaz’ın öncülüğünde hazırlanan “Hukuk ve Adalet Hüsn-i Hat Sergisi”nin açılışını 8 Ocak tarihinde Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Kültür Sanat 13.01.2022, 17:41 13.01.2022, 17:35
Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Ahmet Yılmaz ve çok sayıda hat sanatçısı ile vatandaş katılım sağaldı.
Çoğunlukla hukuk ve adalet konularının işlendiği sergide, 20 hat sanatçısının birbirinden güzel eserleri sergilendi.
Tüm İstanbullulara kapılarını açan ve büyük beğeni toplayan sergi, 30 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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