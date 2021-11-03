Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de sevenleriyle buluşacak
Dünya müziğinin ünlü isimlerinden Hindi Zahra, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.
Kültür Sanat 03.11.2021, 17:55 03.11.2021, 17:50
Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, festival kapsamında 11 Kasım'da AKM'de vereceği konserde, "Homeland" ile "Homemade" albümlerinden şarkılar seslendirecek.
"Beautiful Tango" ile müzik listelerindeki yerini alan şarkıcı, Berberi halk ezgilerinden bugüne uzanan müzikal hazinesindeki şarkıları, masalsı yorumuyla dinleyicilerle buluşturacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanıyor.
Kaynak: AA
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