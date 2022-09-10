Hezarfen Necmeddin Okyay'a Saygı Sergisi açıldı

Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, ebru sanatçısı Alpaslan Babaoğlu'nun akkase ebru tekniğiyle hazırladığı 56 eseri yer alıyor.

Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, ebru sanatçısı Alpaslan Babaoğlu'nun akkase ebru tekniğiyle hazırladığı 56 eseri yer alıyor.

Açılışta bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AKM’nin İstanbul kültür hayatına çok farklı bir boyut getirdiğini söyledi.

"Necmeddin Okyay ebru sanatında ekol sahibi bir insan"

Yavuz, Hezarfen Necmeddin Okyay’a Saygı Sergisi’nin klasik Türk sanatları açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizin ulaştığı yüksek seviye ve kültürümüzdeki zenginlik, gelenekli sanatlarımız diye tarif ettiğimiz klasik Türk sanatlarında kendini buluyor. Üstat Necmeddin Okyay da bunun en önemli taşıyıcılarından. Ebru sanatında kendi yarattığı bir teknikle ekol sahibi bir insan. Bunun yanı sıra klasik Türk sanatlarının diğer alanlarında gösterdiği yetenek ve maharetle de aslında 360 derece bir sanatçı, diğer anlamıyla da bir filozof. Bu özelliği nedeniyle de Hezarfen unvanını alıyor. Farklı dallarda başarılı olduğu için."

Kültür ve Turizm Bakanlığının klasik Türk sanatlarını desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Yavuz, son 20 yılda özellikle gençlerin klasik sanatlara ilgisinin arttığını ifade etti.

Yavuz, Türk sanatı için kıymetli bir şahsiyete saygı sergisini AKM’de yapmaktan mutluluk duyduğunu da belirterek, Klasik Türk Sanatları Vakfı ile iş birliğine devam edeceklerini dile getirdi.

AA muhabirine konuşan Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu da böyle bir sergiyi Necmeddin Okyay’a vefa borcu olarak yapmak istediğini aktardı.

"Bizim bütün sanatlarımız kendi içinde çok güzel"

Babaoğlu, sergiyi 2020 Nisan ayında yapmayı planladıklarını ancak salgın nedeniyle bugüne kaldığını belirterek, “Sergide 56 eser var. Bunlardan 2 tanesi Necmeddin Okyay üstadın elinden çıkma. Bunların birisi yazılı akkase kalıbı diğeri ise yazılı hakkari. Şimdi bizim bütün sanatlarımız başlı başına, kendi içinde çok güzel. Ebru da hat da çok güzel.” şeklinde konuştu.

Sergideki eserlerin kendisi için çok kıymetli olduğuna da dikkati çeken Babaoğlu, klasik sanatlara ilgi duyan bütün sanatseverleri 8 gün boyunca açık kalacak sergiye davet etti.

Prof. Dr. Uğur Derman ise Necmeddin Okyay'ın dizinin dibinde talebelik yapma şerefine nail olduğuna işaret ederek, "Onun talebesinin talebesi olan Alparslan Babaoğlu'nun da çoklukla onun yazılarından yaptığı yazılı görünce çok sevindim." diye konuştu.

Derman, Babaoğlu'nun tekniğinin kolay bir teknik olmadığına da vurgu yaparak, Okyay'ın klasik sanatlarda açtığı yolun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Açılışta ayrıca Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Klasik Türk Sanatları Vakfı Üyesi İsmail Hakkı Gurbetçi de konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT sanatçılarından oluşan bir grup müzisyen de sergi açılışından sonra ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu.