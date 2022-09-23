'Hayat' filmine Tataristan'dan ödül

Her gün tutkuyla resim yapan Çerkez asıllı Cihan Güngör'ün hikayesini konu alan "Hayat (Life)" adlı belgesel film Tataristan'dan ödül aldı.

Yönetmenliğini Muhammed Emin Demiral'ın yaptığı ve Türkiye'yi Kısa Belgesel kategorisinde temsil eden Hayat filmi, Başkent Kazan'da düzenlenen 18. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel Film" seçildi.

Yönetmen Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde Türkiye'yi ve Çerkez toplumunu temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam eden genç yönetmen, festivalde Türkiye'ye tek ödülün kısa belgesel film dalında geldiğini, ödül aldığı final gecesine Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar ve İhsan Kabil ile birlikte katıldıklarını söyledi.

- "Cihan teyze tutkuyla her gün resim yapıyor"

Çerkez asıllı yönetmen, 7 dakikalık filmin Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri'de Çerkez köyünde yaşayan yaşlı bir teyzenin hayat hikayesini anlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belgesel filmimiz 'Hayat'ta Cinliören köyünde yaşayan Cihan Güngör teyzenin yaşadığı zorluklara rağmen hayata pozitif bakmasını yansıtmaya çalıştık. Cihan teyze okuma yazma dahi bilmediği halde tutkuyla her gün resim yapıyor ve bundan çok mutluluk duyuyor. Çevresindeki herkese de yaptığı resimleri hediye ediyor."

Çalışmanın "Hayata güzel bakarsanız, hayat da size güzel bakacaktır." felsefesi üzerine kurgulandığını dile getiren Demiral, Kayseri'de çoğunlukla 1864'te Türkiye'ye gelen Çerkezlerin yaşadığı yaklaşık 60 köy bulunduğunu ifade etti.

- "Özellikle ana dili Çerkezce çekmek istedik"

Yönetmen Demiral, Cihan teyzenin zorluklarla dolu hayat hikayesine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Cihan teyze 84 yaşında, biz onu çektiğimizde 83 yaşındaydı. Türkçe biliyor ama Çerkezceyi artık sadece 35-40 yaş üstü konuşabildiği için Türkiye'de bu dil üzerine çekmek istedik. Hayata güler yüzle bakabiliyor ve bunu da resim çizme tutkusuyla devam ettiriyor. Misafir gelse bile belki ondan müsaade isteyerek, resim çizmesi gerekiyorsa o günün resmini çizmeye devam ediyor. Müthiş bir tutkuyla bu resim çizme sanatını da amatör bir şekilde devam ettiriyor."

"Hayat", daha önce de Adige Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı kapsamında gerçekleştirilen kısa film yarışmasında "En iyi Belgesel ve Sinematografi" jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Türkçe ve İngilizce altyazılı film, Cihan Güngör'ün hatıralarını anlattığı Çerkezce konuşmalarından, çizdiği manzara, çiçek, portre ve çeşitli resimlerin yanı sıra köyünde sürdürdüğü hayatından kesitler sunuyor.