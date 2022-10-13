'Hara' filminin basın gösterimi yapıldı

Başrollerini Serkan Ercan, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert ve Isabella Haddock'ın paylaştığı film, 14 Ekim'de vizyona girecek.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Taşdiken, filmin Türkiye prömiyerinin gerçekleştiği 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığını, seyirciden beklediğinden de fazla olumlu geri dönüş aldığını dile getirdi.

Atalay Taşdiken, yapılan özel gösterimde İstanbul seyircisinin karşısına çıkacakları için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün sektörden arkadaşlarımız ve basından ilgililer filmi izleyecek. Ailece, gönül rahatlığıyla izleyerek kendilerini iyi hissedecekleri bir film yapmaya çalıştık." dedi.

"Aile, toplumları ayakta tutan temel yapılardan birisidir"

Türk halkının sevdiği isimler ve yüzlerin filmde rol aldığına işaret eden usta yönetmen, "Filmin etkileyici müziklerini de Serkan Ercan okudu. Çok güzel bir sesi var. Belki de Serkan'ın müzik konusundaki yeteneğini seyirci ilk defa görecek. Hikayenin temel motivasyonu da aile üzerine kurulu. Toplumları ayakta tutan, gelenekleri yaşatan temel yapılardan birisidir aile. Türk seyircisine aile olmanın değerini yeniden hatırlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Taşdiken ile oyuncular gösterimin ardından izleyicilerin sorularını cevapladı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Babası veteriner olan ve atlarla iç içe büyüyen Beste, yeni gelen patronun çiftliği kapatma kararına direnir. Atların teker teker satıldığı süreçte, Beste'nin anne ve babası da ayrılma kararı alır. Bir yandan en sevdiği at Turagay'ın satılması, diğer yandan ailesinin dağılmasıyla 13 yaşındaki kız için çok zorlu bir süreç başlar."