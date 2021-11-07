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Göbeklitepe'ye 10 ayda ziyaretçi akını

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi yılın 10 ayında yaklaşık 460 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı şu ana kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Kültür Sanat 07.11.2021, 11:38 07.11.2021, 11:47
Göbeklitepe'ye 10 ayda ziyaretçi akını

Keşfedildiği günden bu yana turistlerin ilgisini çeken Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya devam ediyor.
Üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken bu rakam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı ve bölge turizmde "altın çağı"nı yaşadı.
2020 yılına büyük umutlarla giren ve yeni bir ziyaretçi rekoru kırması beklenen Göbeklitepe'yi 3 ay ziyarete kapalı olması ve yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi.

- "Göbeklitepe'ye yoğun bir ilgi var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Göbeklitepe'yi bu yılın 10 ayında ziyaret eden kişi sayısının yaklaşık 460 bin olduğunu belirtti.
Yılın bitmesine 2 ay varken halen Göbeklitepe'ye yoğun ilginin olduğunu dile getiren Aslan, şu bilgileri paylaştı:
"2021 yılının 10 ayındaki ziyaretçi sayısı 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilen 2019 yılının 12 ayındaki ziyaretçi sayısından daha fazla. Bu rakamlar bizi çok umutlandırdı. Bu 460 binin büyük bir çoğunluğu da 1 Haziran'dan itibaren başlayan kontrollü yeni normalleşmeyle gelen misafir sayısıdır. Yani haziran ayından itibaren 5 ayda gelen ziyaretçi sayımız neredeyse 2019'daki toplam ziyaretçi sayısına yakındır. Bu, bize gelecek yıllarda Göbeklitepe ziyaretçi sayısının çok rahatlıkla 1-1,5 milyona ulaşabileceğini göstermekte."
Kentte yılın 12 ayında turizm yoğunluğunun olduğuna işaret eden Aslan, yatırımcıları kente davet etti.

- "Göbeklitepe bizim başımızın tacı"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar ise 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bölgeye çok ciddi bir katma değer kazandırıldığını ve bunun katlanarak devam ettiğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Türkiye'de kültür turizminde lokomotif olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:
"Şimdiden ziyaretçi sayısı 500 bine yaklaştı. Bunda kültür turlarına olan ilgi ve insanlarımızın turizmde yurt içine yönelmesi gibi etkenler olduğu görülüyor. Göbeklitepe bizim başımızın tacı. Hem ülkemizde hem yurt dışında çok ses getirdi, getirmeye de devam ediyor. Hem Türkiye hem dünyada kültüre, arkeolojiye insanlığın ilgisi artıyor. Belgeseller, yapılan filmler ve programlar insanların merakını daha da arttırıyor, dolayısıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi daha da artacaktır."
Nevali Otel Müdürü Ahmet Kaan Kaya da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen "Taş Tepeler" tanıtım toplantısının da etkisiyle Şanlıurfa'nın daha fazla turist çekeceğini söyledi.
Gelen misafirlerin Göbeklitepe'ye hayran kaldıklarını aktaran Kaya, "2022 ve 2023 için yurt dışından şimdiden ciddi konaklama talepleri gelmeye başladı. Artık yeni oteller yapılacak, turizm bu kentin çok önemli bir gelir kaynağı olacak, istihdam sağlanacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
#Göbeklitepe #ziyaretçi
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