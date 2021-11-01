Genç Dergisi'nin kasım sayısı raflarda yerini aldı

Derginin ilerleyen sayfaları okurların ufkunu kandil misali aydınlatacak yazılarla ilerliyor. Erhan İdiz Nurcan Doğan'a verdiği mülakatta, "öteki" kavramına kendinden yola çıkarak cevap veriyor. Tülay Gökçimen "Uzunca Gittik" köşesinde Doğu Türkistanlı boksörü ağırlıyor, onu ayakta tutan motivasyonu bizlere aktarıyor. Hemen sonraki sayfaya Filistinli Muhammed Hamada konuk oluyor ve "Filistinli Esirler Acının ve Umudun Büyük Hikayesidir" diyor.

Genç Dergisi her sayıda olduğu gibi bu sayıda da dopdolu. Nice haberler, hikayeler, düşünceler, gönülden süzülen yazılar derginin Kasım sayısında siz okurlarını bekliyor.

Derginin bu sayısına destek veren yazarlar:

Abdullah Uçar, Adem Özköse, Adem Ergül, Ali Altunkaya, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Burak Çetik, Ender Ekim, Esad Mücahit Eskimez, Faruk Selman Lekesiz, Furkan Özkul, Gamze Çakır, Hakan Emin Öztürk, Hanife Palta, Hande Berra, Hasan Kâmil Yılmaz, Halim Akın, Hatice Özdemir Tülün, K. Beyza Kirenci, Mehmet Lütfi Arslan, Mehmet Nişancı, Meryem Murat, Metin Karabaşoğlu, Muaz Erdem, Muhammed Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, Nursena Pancar, Ömer Çelik, Salih Yüzgenç , S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Şehadet Taş, Tahir Ceyhun Yıldız, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu.