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Genç Dergisi aralık sayısı: Görünmez kahraman nasıl olunur?

Genç Dergisi aralık ayı sayısı çıktı. Dergide bu ay “Görünürlük Çağında Görünmez Kahraman Nasıl Olunur?” başlığıyla görünürlük meselesine ve gönüllülüğe dikkat çekiliyor.

Kültür Sanat 30.11.2021, 17:56
Genç Dergisi aralık sayısı: Görünmez kahraman nasıl olunur?

Gençliğin nabzını tutan Genç Dergisi’nin Aralık sayısı okurla buluştu. Dergi bu ay görünürlük konusunu gündeme getiriyor, “Görünürlük Çağında Görünmez Kahraman Nasıl Olunur?” sorusunu soruyor.

Genç Dergisi Aralık sayısı çıktı. Dergi, “Görünürlük Çağında Görünmez Kahraman Nasıl Olunur?” başlığıyla görünürlük meselesine ve gönüllülüğe dikkat çekiyor. Konuyla ilgili hazırlanan detaylı dosyanın yanı sıra; tarih, edebiyat, kültür-sanat, teknoloji ve sağlık alanlarında da çok değerli yazılar dergide yer alıyor. Dijitalleşmenin zirveye çıktığı çağımızda “Dijital Çağın Gerçek Öncüleri Gençlerdir!” başlıklı özel dosya gençlerin ve gençlik meselelerine alaka gösterenlerin dikkatini çekecek cinsten.

Derginin ilerleyen sayfalarında Tülay Gökçimen Human Movie Team/İnsan Film Ekibi’ni tanıtıyor okura. K. Beyza Kirenci’nin Mesut Uçakan’la yaptığı röportaj önemli işaret taşları koyuyor belleklere. Şehadet Taş, Doç. Dr. Khalid Al-Awaisi ile Filistin üzerine konuşurken Esad Mücahit Eskimez MikroHobist’le yaptıkları görüşmede gençlerin geniş ufkunu gösteriyor derginin takipçilerine.

Genç Dergisi kültür sanattan edebiyata, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanda bu ay da okurlarına dolu bir içerik sunuyor. Yakın zamanda vefat eden Sezai Karakoç’un posteri, dergiyle birlikte okurlara ulaşıyor.

DERGİNİN ARALIK SAYISINA KATKI SUNANLAR

Abdullah Uçar, Adem Özköse, Ali Altunkaya, Ayşe Saliha Emon, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Burak Çetik, Ender Ekim, Erhan İdiz, Esad Mücahit Eskimez, Furkan Özkul, Gamze Çakır, Hakan Emin Öztürk, Hande Berra, Hatice Özdemir Tülün, Huzeyfe Kocabaş, K. Beyza Kirenci, Mehmet Lütfi Arslan, Muaz Erdem, Muhammed Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, Nursena Pancar, Ömer Çelik, Salih Yüzgenç, S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Şehadet Taş, Tahir Ceyhun Yıldız, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu, Yasin Onat.

Genç Dergisi, ebedi gençlik dergisi…

#genç dergisi
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