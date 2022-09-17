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Gaye Aksu Manisa'da müzikseverlerle buluştu

Halk müziği sanatçısı Gaye Aksu, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da vatandaşlara sevilen şarkılarını söyledi.

Kültür Sanat 17.09.2022, 09:12 17.09.2022, 09:14
Gaye Aksu Manisa'da müzikseverlerle buluştu

Halk müziği sanatçısı Gaye Aksu, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Aksu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan sanatçıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Aksu'ya hediye takdim etti.

Kaynak: AA
#gaye aksu #konser #manisa
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