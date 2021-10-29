Galata Kulesi'nde muhteşem ışık gösterisi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne ışık görselleri yansıtıldı.
Kültür Sanat 29.10.2021, 23:55
Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.
Galata Kulesi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruna binişiyle başlayan, İstiklal Harbi boyunca Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla verilen büyük mücadeleyi anlatan görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan metin eşliğinde aktarıldı.
Düzenlenen mapping gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.
Kaynak: AA
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