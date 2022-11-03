Galaktik Tayfa 6 Ocak 2023'te vizyona giriyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, film, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in, dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, yeni filmin Rafadan Tayfa'nın en eğlenceli ve en büyük hikayesi olduğunu aktararak, kendilerine ait sinema rekorunu bir kez daha kırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Filmin 100 kişilik bir ekiple, yaklaşık 3 yılda hazırlandığını vurgulayan Fidan, "Animasyon filmleri, tüm dünyada en çok izlenen filmlerdir. Rafadan Tayfa da ülkemizde bu adımı başlatan yapım oldu. Yeni eklenen Karadenizli ve Trakyalı iki karakterimizle de filmimiz oldukça renkli bir hale geldi. Hayri karakterimiz, Türkiye'nin en çok sevilen animasyon karakteridir. Galaktik Tayfa'da maceraya yeni bir uzaylı arkadaş ekleniyor. Hayri'nin kader arkadaşı olan bu karakterimiz izleyicilerimizin de yeni arkadaşı olacak." ifadelerine yer verdi.

Serinin ilk iki filminde olduğu gibi son filminin de şarkı sözleri ve bestelerinde kendi imzasının olduğunu vurgulayan Fidan, şunları aktardı:

"Şu an Türkiye'deki heyecandan belki daha fazlası Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Sadece ülkemizdeki sinemalar değil yabancı sinemalar da Göbeklitepe'ye ilgiyi gördükten sonra, merakla Galaktik Tayfa'yı bekliyor. Bu bizim için çok önemli. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'de yurt içinde 70'e yakın, yurt dışında da 5 imzalı gösterim yaptık. Galaktik Tayfa'da ise 200'e yakın yurt içinde, 40'a yakın yurt dışında imzalı gösterim yapacağız. İzleyicilerimizin bize dokunmasını sağladığımız ve bizlerin de onlara dokunduğu bu etkinlikler hem filmin tanıtımı hem de insanların ilgisi açısından çok önemli. Dünyada bu etkinliklerin bu sayılarda yapılmasının başka bir örneği yok."

Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 2 milyon izleyiciyi aşarken, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı.

İSF Studios'un 3 yıldır üzerinde çalıştığı yeni filmde de izleyici rekoru hedefleniyor.