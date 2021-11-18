Frida Kahlo tablosu için rekor fiyat verildi

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun 34,9 milyon dolara satılan otoportresi Latin Amerikalı sanatçıların en pahalı sanat eseri olarak tarihe geçti.

Gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnında eşi Diego Rivera'nın resminin yer aldığı tablo salı günü Sotheby's müzayede evinde açık artırma alı satışa sunuldu. Eser Arjantin'de sanat müzesinin kurucusu olan Eduardo F. Costantini tarafından 34,9 milyon dolara satın alındı.

Kahlo'nun resmi böylece Latin Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan en pahalı eser oldu. Bir önceki rekor da Kahlo'nun kocası ve kendisi de bir ressam olan Diego Rivera'ya aitti.

Kahlo'nun "Diego ve Ben" adlı resmi, ünlü sanatçının 1954'teki ölümünden önce yaptığı son büyük otoportreydi.

Büst boyutundaki otoportresiyle ünlü Kahlo, son on yılda en gıptayla bakılan eserlerinden bazılarını üretti. Sotheby'nin Kahlo'nun "teknik ustalığının zirvesine" ulaştığını söylediği bu tabloyla hayatını özetlediği kaydedildi.

Rivera ve Kahlo iki kez evlendi ve boşandıktan sonra bir süre ayrı kaldılar. Çiftin ilişkileri çalkantılı oldu.

Çarpıcı bir imge

Tablo, Kahlo'nun ikonik kaşları üzerinde Diego'yu üç gözlü olarak resmediyor. Kahlo'nun yanaklarına üç damla gözyaşı dökülüyor

"Diego ve ben"de tasvir edilen ıstırap ve keder imgesinin, tablonun oluşturulduğu yıl Rivera'nın Meksika sinemasının Altın Çağı'nda bir yıldız olan arkadaşı María Felíx ile bir ilişkiye başladığında Kahlo'nun hissettiği acıdan ileri geldiği öne sürülüyor

Alıcı Arjantinli bir emlak zengini

Bir Sotheby's sözcüsü, alıcıyı Arjantinli bir gayrimenkul geliştiricisi ve Buenos Aires'te bir sanat müzesinin kurucusu olan Eduardo F. Costantini olarak açıkladı. Müzayede evi Kahlo tablosunun Costantini'nin özel koleksiyonuna ekleneceğini söyledi.

Kaynak: Euronews