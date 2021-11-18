banner38

Frida Kahlo tablosu için rekor fiyat verildi

Frida Kahlo'nun tablosunu Arjantinli bir yatırımcı 34,9 milyon dolar vererek rekor fiyata satın aldı.

Kültür Sanat 18.11.2021, 17:08
Frida Kahlo tablosu için rekor fiyat verildi

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun 34,9 milyon dolara satılan otoportresi Latin Amerikalı sanatçıların en pahalı sanat eseri olarak tarihe geçti.

Gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnında eşi Diego Rivera'nın resminin yer aldığı tablo salı günü Sotheby's müzayede evinde açık artırma alı satışa sunuldu. Eser Arjantin'de sanat müzesinin kurucusu olan Eduardo F. Costantini tarafından 34,9 milyon dolara satın alındı.

Kahlo'nun resmi böylece Latin Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan en pahalı eser oldu. Bir önceki rekor da Kahlo'nun kocası ve kendisi de bir ressam olan Diego Rivera'ya aitti.

Kahlo'nun "Diego ve Ben" adlı resmi, ünlü sanatçının 1954'teki ölümünden önce yaptığı son büyük otoportreydi.

Büst boyutundaki otoportresiyle ünlü Kahlo, son on yılda en gıptayla bakılan eserlerinden bazılarını üretti. Sotheby'nin Kahlo'nun "teknik ustalığının zirvesine" ulaştığını söylediği bu tabloyla hayatını özetlediği kaydedildi.

Rivera ve Kahlo iki kez evlendi ve boşandıktan sonra bir süre ayrı kaldılar. Çiftin ilişkileri çalkantılı oldu.

Çarpıcı bir imge

Tablo, Kahlo'nun ikonik kaşları üzerinde Diego'yu üç gözlü olarak resmediyor. Kahlo'nun yanaklarına üç damla gözyaşı dökülüyor

"Diego ve ben"de tasvir edilen ıstırap ve keder imgesinin, tablonun oluşturulduğu yıl Rivera'nın Meksika sinemasının Altın Çağı'nda bir yıldız olan arkadaşı María Felíx ile bir ilişkiye başladığında Kahlo'nun hissettiği acıdan ileri geldiği öne sürülüyor

Alıcı Arjantinli bir emlak zengini

Bir Sotheby's sözcüsü, alıcıyı Arjantinli bir gayrimenkul geliştiricisi ve Buenos Aires'te bir sanat müzesinin kurucusu olan Eduardo F. Costantini olarak açıkladı. Müzayede evi Kahlo tablosunun Costantini'nin özel koleksiyonuna ekleneceğini söyledi.

Kaynak: Euronews

#frida kahlo #tablo #meksika
Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6