Eurovision'da yeni oylama sistemi

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sisteminde şaşırtıcı bir değişikliğe gideceğini açıkladı ve yalnızca yarışmaya katılan ülkelerin değil, bütün dünyayı oy vermeye davet etti.

2023 yılından itibaren düzenlenecek olan yarışmalarda, yarı finale kalacak olan yarışmacılar yalnızca katılımcı ülkelerin değil, bütün dünyanın oy vereceği bir sistemle belirlenecek. Finalde ise kazananın belirlenmesinde profesyonel jüri görev yapmaya devam edecek.

EBU, bu yeni sistemle yarışmaya olan küresel ilgiyi dikkate almayı ve yarışmayı güncel tutmayı amaçlıyor.

Yarışmanın düzenleyicisi EBU, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak değişiklikleri kamuoyuna şu sıralama ile duyurdu:

- İzleyicilerin gücü: Yarı finale kalacak ülkeleri yalnızca izleyiciler belirleyecek,

- Jüriler hala finalde oy kullanacak: Jüri oyları küresel izleyiciden gelen oylarla birlikte yarışma sonucunu belirleyecek.

- Dünyaya açılma: Yarışmaya katılmayan ülkelerdeki izleyiciler de çevrimiçi oy kullanabilecek.

"Dünyanın geri kalanını da" ilk defa oy vermeye davet eden açıklamada oylamanın çevrimiçi platformlar üzerinden yapılacağı ve bu oyların yarı finale kadar yapılacak üç canlı şovda da katılımcı ülkelerle eşit ağırlığa sahip olacağı belirtildi.

67 yıllık tarihi boyunca güncel ve heyecan verici kalmak adına sürekli olarak evrimleştiğini belirten Eurovision Şarkı Yarışması'nın Eurovision Şarkı Yarışması İcra Denetmeni Martin Österdahl, "Bu değişiklikler dünyanın en büyük müzik etkinliğinde gücü izleyiciye vererek şovun geniş popülerliğini dikkate alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Euronews