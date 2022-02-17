Erzurum'un tarihi çeşmeleri onarılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri "Tarihi Erzurum Çeşmelerinin İhyası Projesi" kapsamında, kentteki tarihçiler ve uzmanların gözetiminde, il genelindeki çeşmelerin fiziki yapısıyla ilgili raporlar hazırladı.

Bu çerçevede ilk etapta 17 tarihi çeşmeyi baştan aşağı onarıp restorasyonunu tamamlayan belediye ekipleri, bu çeşmelerin tarihinin tanıtılması amacıyla "karekod" uygulamasını hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum çeşmelerinin, sularının temiz olması ve güzellikleriyle seyyahlara dahi ilham kaynağı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'da ecdat yadigarı 200'e yakın tarihi çeşme var. Elbette ki bu çeşme sayısı yakın tarihe kadar daha da fazlaydı. Bizler geçmişte halkımıza bu hizmeti sunan hayır sahiplerinin bıraktığı ecdat yadigarlarının yaşatılması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılması adına önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle bakıma muhtaç çeşmelerimizin restorasyonları için özel ekip kurduk. Bilim insanlarının da yer aldığı bu çalışmayla çeşmelerin restorasyonlarını tamamlıyoruz."

Restorasyon çalışmaları kapsamında ayrıca dijital bir çalışma da yaptıklarını anlatan Sekmen, "Çeşmelerde karekod uygulamasını hayata geçirdik. Onarım yapılan her bir çeşmemiz için bilgilendirme levhaları oluşturduk. Vatandaşlarımız bu bilgilendirmelerde yer alan karekodlar ile çeşmelerimiz hakkında daha detaylı bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Bakım ve onarımı yapılan çeşmelerimize inşallah yenilerini ekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.