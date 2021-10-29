Emine Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Emine Erdoğan bugün açılışı yapılan yeni AKM binasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kültür Sanat 29.10.2021, 22:51
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/0euNm9WWBc— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2021
Kaynak: AA
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