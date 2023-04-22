banner38

Dünyada en çok okunan kitap belli oldu

Dünya genelinde en çok okunan kitap ile en çok kitap okunan ülkeler belli oldu.

Kültür Sanat 22.04.2023, 11:51
Dünyada en çok okunan kitap belli oldu

Dünya genelinde en çok kitap okuyan ülkeler arasında Türkiye 18'inci sırada eyr aldı.

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında Asya'dan 6 ve Avrupa'dan 4 ülke yer alıyor, Hindistan liste başı olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'te aldığı kararla 23 Nisan, "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" ilan edildi.

23 Nisan'ın, Miguel de Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, bugünün Dünya Kitap Günü belirlenmesinde etkili oldu.

Dünya Kitap Günü, 100'den fazla ülkede kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve çocukların kitaplarla tanıştırılması amacıyla 28 senedir kutlanıyor.

Bu günde dünyanın birçok ülkesinde yazarlar, yayımcılar, kütüphaneciler ve sivil toplum kuruluşları, "kitap" gündemiyle bir araya geliyor.

Ayrıca UNESCO, her yıl yeni bir "Dünya Kitap Başkenti" belirliyor.

Bu kapsamda 2023 yılının Dünya Kitap Başkenti, Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra seçildi.

Türkiye’de Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde olduğundan Kütüphaneler Haftası kapsamında da yer alıyor.

EN ÇOK KİTAP OKUNAN ÜLKELER

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi verilerine göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onu sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor. Belli dönem aralıklarında güncellenen veriler, 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor.

Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.

Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her kişi, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor.

İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken üçüncü sıradaki Çin'de ise halk haftada 8 saatini buna ayırıyor.

TÜRKİYE, 18'İNCİ SIRADA

Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler, Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor.

Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer alıyor.

EN ÇOK KUR'AN-I KERİM OKUNUYOR

Teknolojinin gelişmesiyle sesli kitaplara ve e-kitaplara ilgi artsa da basılı kitaplar, dünya genelinde daha çok tercih ediliyor.

ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verilerine göre, dünyadaki okuyucuların yüzde 66'sı basılı kitap kullanıyor.

Dünyada en çok okunan kitapların başında ise Kur'an-ı Kerim ve İncil geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" kitabı ile JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında bulunuyor.

Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles Dickens'ın "İki Şehrin Hikayesi", JRR Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin "Küçük Prens", Lewis Carroll'ın "Alice Harikalar Diyarında" ile Agatha Christie'nin "10 Küçük Zenci" eserleri şeklinde sıralanıyor.

#en çok okunan kitap
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 69
2. Fenerbahçe 28 63
3. Beşiktaş 29 59
4. A.Demirspor 29 54
5. Başakşehir 28 45
6. Trabzonspor 29 45
7. Kayserispor 29 45
8. Karagümrük 28 40
9. Konyaspor 29 39
10. Sivasspor 29 34
11. Kasımpaşa 29 33
12. Antalyaspor 28 33
13. Alanyaspor 29 32
14. Ankaragücü 28 31
15. İstanbulspor 28 28
16. Giresunspor 28 27
17. Gaziantep FK 28 25
18. Ümraniye 28 23
19. Hatayspor 28 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 31 66
2. Rizespor 31 60
3. Pendikspor 31 57
4. Eyüpspor 32 57
5. Sakaryaspor 32 55
6. Göztepe 31 53
7. Bodrumspor 31 52
8. Keçiörengücü 31 50
9. Bandırmaspor 31 50
10. Manisa FK 31 48
11. Boluspor 31 47
12. Tuzlaspor 31 34
13. Altay 32 32
14. Altınordu 31 32
15. Erzurumspor 31 30
16. Gençlerbirliği 31 28
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 31 17
19. Yeni Malatyaspor 32 16
Takımlar O P
1. Arsenal 32 75
2. M.City 30 70
3. M. United 30 59
4. Newcastle 30 56
5. Tottenham 31 53
6. Aston Villa 31 50
7. Brighton 29 49
8. Liverpool 30 47
9. Brentford 31 43
10. Fulham 30 42
11. Chelsea 31 39
12. Crystal Palace 31 36
13. Wolves 31 34
14. Bournemouth 31 33
15. West Ham United 30 31
16. Leeds United 31 29
17. Everton 31 27
18. Nottingham Forest 31 27
19. Leicester City 31 25
20. Southampton 32 24
Takımlar O P
1. Barcelona 29 73
2. Real Madrid 29 62
3. Atletico Madrid 29 60
4. Real Sociedad 29 51
5. Real Betis 29 48
6. Villarreal 29 47
7. Athletic Bilbao 29 43
8. Rayo Vallecano 29 40
9. Girona 29 38
10. Osasuna 29 38
11. Mallorca 29 37
12. Celta Vigo 29 36
13. Sevilla 29 35
14. Cadiz 30 32
15. Real Valladolid 29 32
16. Getafe 29 31
17. Almeria 29 30
18. Espanyol 30 28
19. Valencia 29 27
20. Elche 29 13
banner23