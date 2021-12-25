Dilberay filminin vizyon tarihi belli oldu
Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Hakan Kırvavaç yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Şubat’ta vizyona giriyor.
Kültür Sanat 25.12.2021, 17:28
2019 yılında yaşamını yitiren sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan Dilberay filminin vizyona gireceği tarih belli oldu. Film, 4 Şubat'ta vizyona giriyor.
Filmde Dilber Ay’ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor.
CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek Dilberay filminde Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.
Hürriyet
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