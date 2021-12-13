Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek?

Ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilberay' filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon tarihi de açıklandı.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce'nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı.

Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin'i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.