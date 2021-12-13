Dilberay filmi ne zaman vizyona girecek?
Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Türk halk müziği şarkıcısı Dilber Ay'ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat'ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak.
Kültür Sanat 13.12.2021, 14:57
Ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilberay' filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon tarihi de açıklandı.
Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce'nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı.
Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin'i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.
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