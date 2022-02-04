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"Dilberay" filmi bugün vizyona girdi

Ses sanatçısı Dilber Ay'ın hayatını konu alan Dilberay filmi bugün vizyona girdi.

Kültür Sanat 04.02.2022, 21:40
"Dilberay" filmi bugün vizyona girdi

3 yıl önce hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın yaşamını beyaz perdeye aktaran "Dilberay" filmi, bugün izleyiciyle buluştu.

Dilber Ay'ı oyuncu Büşra Pekin'in canlandırdığı yapımda, başrolleri Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar paylaştı.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büşra Pekin, Dilber Ay'ı tanıdıkça daha iyi anladığını, onun çok özel bir insan ve derin hikayesi olan zor bir karakter olduğunu söyledi.

Pekin, kariyeri için Dilber Ay rolünün çok özel olduğunun altını çizdi.

Sanatçının "Meyrik" ve "Noldu Gardaş" türkülerini filmde kendi sesiyle yorumlamasına da değinen genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Türküye bir yatkınlığım yoktu. Hatta küçük yaşlarımda da kulağım çok dolu değildi türküye. İleriki yaşlarımda çok duymaya ve sevmeye başlamıştım ama barak (havası) hiç bilmediğim bir alandı. Fakat üzerine eğildik. Güzel bir şekilde çalıştık ve çıkarttık. Film, benim bu hayattaki dertlerimden pek çoğunu anlatıyor. Biraz da insanlara bu öğretinin yayılabilmesine hizmet ettiğim için çok mutlu oldum."

Pekin, Dilber Ay'la tanışma ve bir araya gelme fırsatı bulamadığını aktararak, "Şimdi onun videolarını izledikten sonra onu tanıyor gibiyim. Filmin hikayesinde kadınlar da erkekler de kendinden çok fazla şey bulacak. Çünkü burada çok geç gelmiş bir başarı öyküsü var. İsteyince her şeyin olabileceğini çok iyi görüyoruz. Bir taraftan aile, toplum baskısının insan üzerinde neler yaratabileceğini, aslında ne kadar parlak ve güzel bir hayat yaşayabilecekken onları nasıl engelleyebileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Gerçek hayat hikayesi oynamayı çok sevdiğini vurgulayan Pekin, "Onun hayat hikayesinde etkilendiğim onlarca şey var. Komple başlı başına bir isyanın sembolü Dilber Ay. Bu anlamda kadınların, hayatın ve tüm insanların yanında olması beni çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Büşra Pekin, 24 Ocak'ta hayatını kaybeden oyuncu Ayberk Pekcan'la film setinde çok güzel bir ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu söyleyerek, "Müthiş bir insandı. Çok duygulanıyorum bir şekilde, ona engel olamıyorum. Çok erken kaybettik. Hiç de beklemediğimiz bir şeydi yani. Film süresince bildiğimiz bir şey değildi. Çok kısa sürede her şey oldu bitti. Allah rahmet eylesin, ailesine ve bizlere sabır versin." ifadelerini kullandı.

"Sesiyle herkesin kalbini fethetti"

Oyuncu Nursel Köse de Dilber Ay'ın, mücadelesiyle tüm kadınların kahramanı olmayı başardığını aktararak, "Sesiyle herkesin kalbini fethetti. Senaryo çok ilginçti. Çok üzülerek okuduk. Çünkü bir kadının çocukluktan itibaren neredeyse hayatını kaybedene kadar, çilelerle dolu yaşamını anlatıyoruz. Türkü, şarkı söyleyerek umudu bulan, gözlerinde ışık yanan bir Dilber Ay göreceğiz." dedi.

Filmde, sanatçının kayınvalidesini canlandırdığını söyleyen Köse, şöyle devam etti:

"Dilber Ay'ın hayatına yön veren ve onun kurtuluşu olacak yolu gösteren tek kadın olmasının gururunu taşıyorum. Herkesin seyretmesini istiyorum ama özellikle erkeklerimizin izlemesini istiyorum. Erkeklerin kafasına vuran bir film değil tabii ki. Ama bizi korumayan, bizi sevmeyi beceremeyen erkeklerimiz üzerinden çektiğimiz ızdırap ve sorunları görmeleri, buna uyanmaları açısından bu filmi izlemelerini istiyorum."

"Filmde kadınlar biraz iç seslerini duyacaklar"

Ketche olarak tanınan yönetmen Hakan Kırvavaç ise projeye başlamadan önce Dilber Ay'ı çok tanımadığını ifade ederek, sanatçının, hayatı ve duruşuyla kadın hakları konusunda önemli bir temsilci olduğunu söyledi.

Çekimlerin Bolu, Adana ve Ankara'da gerçekleştiğini aktaran Kırvavaç, şunları dile getirdi:

"Adana, dönem filmi çekmek için çok ideal yer. 'Titanik çek' deseler Adana'da çekerim, o kadar seviyorum. Sağ olsun Adana da bu pandemi sürecinde bize kollarını açtı. Filmde kadınlar biraz iç seslerini duyacak. Kendi başlarına gelmiyorsa da komşusunun, teyzesinin, uzaktan tanıdığının başına gelenleri duyacak. Biz filmi çekerken bile filmin içindeki problemlerle karşılaştık. Özellikle erkeklerimizin izlemesi gereken bir film.

Hem sinema eseri olsun hem de seyrederken kimsenin canı sıkılmasın, hem sinemaseverlerin hem de sinefillerin seveceği bir film olsun diye çok uğraştık. İyi seyirler dileriz."

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan film, Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekildi.

Kaynak: AA
#dilberay #sinema #Film #vizyon
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