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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 32 ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yaptı

140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-kaynak bulunduran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni yaklaşık 2 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti.

Kültür Sanat 15.01.2022, 11:33 15.01.2022, 11:38
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 32 ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yaptı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 30 milyondan fazla dijitalleşmiş belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 100 binin üzerinde eserine ait dijital içeriğe erişim sağlanıyor.

Haftanın 7 günü hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açılışının yapıldığı 2020 yılında 315 bin 710 kişi ziyaret etti.

Kapasite 2 bin 500'e çıkarıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı.

Ülke genelinde Kovid-19 aşılanma oranının artması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve yükseköğretimde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri ve ziyaretçi kapasitesinde de güncellemeye gidildi.

Kütüphanenin kapasitesi hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre önce 1500'e, ardından 2 bin 500'e çıkarıldı.

Yeni kimlik kartları ya da QR kodla giriş yapılabiliyor

2021 yılında kütüphaneyi 673 bin 121 kişi ziyaret etti. Bunlardan 312 bin 853'ünü kadın, 360 bin 268'ini de erkek kullanıcılar oluşturdu. Kütüphaneyi geçen yıl ziyaret edenlerden 1548'i ilkokul, 8 bin 216'sı ortaokul, 243 bin 206'sı lise, 375 bin 239 ön lisans/lisans, 27 bin 342'si yüksek lisans ve 17 bin 570'i doktora öğrencisi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yeni kimlik kartları ile yabancıların ise pasaport ile giriş yapabildiği kütüphaneye, yeni kimlik kartları olmayanlar ise e-Devletten alacakları QR kodlu kart ya da giriş kapısından alacakları geçici giriş kartı ile giriş sağlayabiliyor.

Ayrıca, araçları ile gelen ziyaretçiler için de 2 bin 400 kapasiteli kapalı otopark bulunuyor.

Kütüphanenin açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçilere/okuyuculara sıcak içecek ve su, Ekim 2021'den itibaren de 12.00-14.00, 18.00-20.00 saatlerinde ücretsiz çorba ve 24.00-08.00 saatleri arasında da ücretsiz kek ikram ediliyor.

32 ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 2021'de 32 ülkeden başbakan, meclis başkanı, bakan ve büyükelçi ziyaret etti.

Ayrıca okul, kurum ve özel misafir gruplarından oluşan 50 bin 306 kişiye tur hizmeti verildi.

Eğitim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nde 2021'de 418 katılımcı ile 106 saatte 72 etkinlik, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde ise 2021'de 635 katılımcı ile 242 saatte 34 etkinlik yapıldı.

Etkinlik ve organizasyonlar kapsamında kütüphanedeki 44 toplantıda, 4 bin 285 kişi ağırlandı.

Yurt içi ve yurt dışı birçok sergiye de ev sahipliği yapan kütüphanede aralarında "29 Ekim Etkinliği ve Milli Mücadele Sergisi", "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi", "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi", "Matbaanın Ön Sözü Basmacı İbrahim Efendi Müteferrika Sergisi", "KKTC'de 100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi", "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi" ve "Kırgızistan Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerle buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmalarına ve söyleşilerine de ev sahipliği yapan kütüphanede, "Yunus Emre ve Dünyada Türkçe", "Ahi Evran ve Ahilik", "Hoca Ahmed Yesevi" ve "İstiklal Marşımız: Sözel Vatanımız" söyleşileri ile kitap tanıtımları ve canlı yayınlar yapıldı.

#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi #ziyaret
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