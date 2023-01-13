Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılacak olan Rami Kütüphanesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.
Kültür Sanat 13.01.2023, 11:04 13.01.2023, 11:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Rami Kütüphanesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2023
Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz. pic.twitter.com/PIHEfl8Gax
Kaynak: AA
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