Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserindeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi.
Kültür Sanat 24.10.2022, 22:22
Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen ve "Yusuf İslam" adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Beşiktaş
|11
|22
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Ankaragücü
|10
|8
|17. İstanbulspor
|10
|8
|18. Hatayspor
|10
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|10
|9
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|7
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Espanyol
|11
|10
|14. Almeria
|11
|10
|15. Sevilla
|11
|10
|16. Celta Vigo
|10
|10
|17. Girona
|11
|9
|18. Getafe
|10
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4