"Cimri" AKM'de izleyiciyle buluştu
Moliere'nin eşsiz eseri "Cimri" AKM'de izleyiciyle buluştu.
Fransız oyun yazarı Moliere'in unutulmaz eseri "Cimri", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.
Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyduğu eser, Işıl Kasapoğlu rejisörlüğünde İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye kazandırdığı eser, Paris'in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyindeki para tutkusunu alaya alıyor. Eserde, "Harpagon" karakterini ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandırdı.
Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Funda Karasaç, müziklerini Kemal Günüç, ışık tasarımını ise Osman Uzgören hazırladı.
İki perdeden oluşan yaklaşık 2 saatlik "Cimri" oyunu, 5 Ağustos Cuma ve 6 Ağustos Cumartesi tarihlerinde de Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye konacak.
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