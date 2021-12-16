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Ceviz Ağacı filmine iki ödül birden

Ekim ayında 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Oyuncu ödüllerini alan Ceviz Ağacı, kasım ayında London City Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film ödülünü alarak ayrıldı.

Kültür Sanat 16.12.2021, 18:12
Ceviz Ağacı filmine iki ödül birden

Şimdiden pek çok ödülü bulunan Ceviz Ağacı filmi, New York'tan 'En İyi Film' ve 'En İyi Oyuncu' ödülünü alarak döndü. Film geçen ay da London City Film Festivali'nden 'En İyi Yabancı Film' ödülünü alarak ayrıldı.

Takipçilerinin heyecanla vizyona girmesini beklediği Ceviz Ağacı filmi, festival yolculuğuna çeşitli ülkelerde devam ediyor.

NTV’de yer alan habere göre, Ekim ayında 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Oyuncu ödüllerini alan Ceviz Ağacı, kasım ayında London City Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film ödülünü alarak ayrıldı.

Amerika’da 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan The Artist Forum’un düzenlediği 6. Festival of Moving Image Festival’in gala töreni cumartesi günü New York’ta yapıldı. Ceviz Ağacı filminin damgasını vurduğu törende film “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

Festival yolculuğu devam eden Ceviz Ağacı, 14-20 Aralık'ta yapılacak olan Antakya film Festivali’nde ve ayrıca mart Ayında Moskova'da gerçekleşecek olan Leonid Khromov International Film Festival’de de yarışacak.

Ceviz Ağacı filminin konusu

Dramatik anlamda gerilimi de koruyan bir kurguyu daha önce çekmiş olduğu Üç Yol filmindeki şiirsel atmosfer deneyimini geliştirdiği bir yapıyla buluşturan Faysal Soysal, içerik olarak darbelere ve kadın cinayetlerine bugüne kadar yapılan örneklerinden farklı pencereden bakıyor.  Türkiye’nin edebiyat birikimini ve sinemayı çok yetkin bir sinematografik formla buluşturan Ceviz Ağacı, darbeden sonra intihar etmiş olan bir gardiyanın oğlu Hayati’nin hayatını ele alıyor.

Karısı ve geçmişi ile olan problemlerini aşmanın üstesinden gelemeyen Hayati, kendini kaderin baş döndüren çarkları içerisinde buluyor.  Kaçmak istedikçe yazgının onu kaçtığı şeye dönüştürdüğü bir çıkmaza sonunda teslim olan Hayati, başta kendini ve sonra herkesi, en çok da izleyip de ses çıkarmayanları sorumluluğa davet ediyor.

#kültür sanat #Ödül #Film #Ceviz Ağacı
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