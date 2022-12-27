banner38

Çakmaklı’nın kayıp filmi bulundu: ‘Kâbe Yollarında’ için özel gösterim

Milli Sinema'nın öncülerinden Yücel Çakmaklı’nın ilk kez 1969’da yönetmen koltuğuna oturduğu kayıp filmi ‘Kâbe Yollarında’ bulundu. Cumhuriyet dönemi hac yolculukları üzerine koleksiyon yapan Fatih Ketancı’nın bir el ilanı üzerinden sürdüğü iz, onu filme götürdü. Ketancı, “Avrupa’da Yeşilçam filmleri pazarlayan bir firma filmi bir şekilde bulup kopyalamış. Fakat izleyene kadar kasetten emin olamıyorsunuz” dedi. Film, restore edilerek özel gösterim olarak sunulacak.

Kültür Sanat 27.12.2022, 08:28
Çakmaklı’nın kayıp filmi bulundu: ‘Kâbe Yollarında’ için özel gösterim

Birleşen Yollar, Minyeli Abdullah, Oğlum Osman gibi filmlerin yönetmeni Yücel Çakmaklı’nın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Kâbe Yollarında” belgesel filmi bulundu. Türkiye’den hacca giden bir kişinin serüvenini anlatan film, aynı zamanda Tarık Buğra’nın da ilk senaryosu. 1969 yılında çekilen ve Milli Sinema Akımı’nın da ilk filmi olma özelliği taşıyan filmi, Cumhuriyet dönemi hac yolculukları ve hatıraları üzerine koleksiyon yapan Fatih Ketancı buldu. Hac yasağının ardından, özellikle ilk 30 yıl çok az sayıda film üretildiği için, dikkat çeken bir filmdi.

Yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu’nun bir röportajından filmin kayıp olduğunu öğrenen Ketancı, filmin el ilanını yakın zamanda bir mezatta görünce, hemen satın alıp Ali Osman Bey’le irtibata geçti. Ketancı, “El ilanını imzalatmaya gitmeden önce filmle ilgili başka materyal bulabilir miyim diye internette araştırma yaparken, filmin video kasetiyle karşılaştım. Avrupa’daki Türklere Yeşilçam filmlerinin video kasetlerini pazarlayan bir firma filmi bir şekilde bulup kopyalamış ve muhtemelen 80’lerde piyasaya sürmüş. Fakat satın alıp izleyene kadar kasetten emin olamıyorsunuz” dedi. Ali Osman Bey’le buluşup kasedi izlemeye başlayınca, filmin gerçekten aradıkları “Kâbe Yollarında” filmi olduğu ortaya çıktı.

BİRLEŞEN YOLLAR’IN ÖNCÜSÜ

Yapımcısı Emirosmanoğlu, filmin kaybolma hikayesini şöyle anlatıyor: “Filmin bazı bölümlerini Oğlum Osman filmimizde kullandığımızdan elimizde negatif-pozitif hiç nüshası yoktu. 15 sene kadar önce İlim Yayma Cemiyeti’nde Kâbe Yollarında filminin gösterimini yapmışlardı. Üyelerinin birinde 16 mm kopya varmış. Yıllar sonra filmi seyretmiş oldum fakat kopyaların sahibi ısrarlarımıza rağmen vermek istemedi. Fatih Bey ‘Filmi buldum’ deyince çok heyecanladım, hazine bulmuş gibi sevindim. Bu film, Birleşen Yollar filminin bir öncüsüydü. Ondan kazandığımız sermaye ve güvenle Birleşen Yollar’ı çekmiştik.”

MİLLİ SİNEMA’NIN TEMELLERİ ATILIYOR

Altmışların sonunda, o zamanlar iyi bir reji asistanı olan Yücel Çakmaklı’yla tanıştığında henüz İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Emirosmanoğlu, Anadolu’nun milli ve manevi değerlerine hitap eden film yapmak istediklerini belirtti. Kısıtlı bütçeyle yola çıktıklarından belgesel niteliğinde hac filmi çekmeye karar veriyorlar. O günlerin önemli kameramanlarından Ali Yaver’i de yanlarına alıp, üç kişilik ekiple Kâbe yollarına düşüyorlar. “Yükümüz; kamera, kamera ayağı, yeteri kadar ham film, lensler, aktüel sesler için bir omuz askılı teyp ve şahsi eşyalarımızdı” diye anlatıyor Emirosmanoğlu.

Döndükten sonra çektikleri sahneler için bir de giriş hazırlamak gerekiyor. Bir turizm firmasıyla anlaşıp, Sultanahmet’ten hacı uğurlama sahneleri alınarak filme ilave ediliyor. Yapımcısı Emirosmanoğlu, “Türkiye’den hacca giden bir kişinin serüvenini anlatarak film havası vermeyi düşündük. Hacı adayımız köyünden vedalaşarak çıkıyor, İstanbul’a gelerek ziyaret yerlerini dolaşıyor ve bir otobüs kafilesi ile Kâbe’ye doğru yola çıkıyordu” diye anlatıyor.

ALTI AY KAPALI GİŞE

Filmi izlerken müziklerinin ne kadar güzel olduğunu yeniden hatırladığını söyleyen Emirosmanoğlu, dönemin en iyileri ile çalıştıkları için filmin kaliteli bir yapım olduğunun altını çiziyor. Asıl beklenen sürpriz ise filmin gösterimleriydi. Anadolu’da altı ay dolaşan filmin ilk galası Kayseri’de yapıldı. Bilhassa kadınların ilgi gösterdiği film, belediyelerin de ön ayak olmasıyla 6 ay kapalı gişe oynadı. Emirosmanoğlu filmin en az 100 bin kişi tarafından seyredildiğini sözlerine ekledi. O dönem en çok tutan filmin 500 bin civarı seyredildiği göz önünde bulundurulursa, oldukça yüksek bir gişe. Üstelik bu ilgi hiç sinemaya gitmemiş bir kitleden geldiğini zamanın köşe yazarları da yazmıştı.

YEDİ KERE SEYREDENE UMRE SEVABI

Uluslararası Sinema Derneği olarak filmi restore edip gösterim düzenleyeceklerini söyleyen Yönetmen Nazif Tunç, filmin önemini şu ifadelerle anlatıyor: “O dönem Anadolu’da ‘Bu filme yedi kere giden umre yapmış sayılır’ diye bir dedikodu yayılmıştı. İnsanların Kâbe’yi görmek hasretiyle yanıp tutuştuğu yıllardı. Türkiye’de 1926 senesinden 1946 senesine kadar hacca gitmek yasaktı. Anadolu’da hacca gitmek o kadar kutsallaştırıldı ki, hacca giden kişinin Kâbe’yi gördü diye gözlerini ellerini öperlerdi. Bundan dolayı Kâbe Yollarında yahut da buna benzer filmlerle ilgili bu haberlerin dolaşması mümkün. O yüzden ben bu filmin bulunmasına çok sevindim. Yücel abinin milli sinema temsilini, yürüdüğü yolu ifade eden bir çalışmadır.”

Kaynak: Yeni Şafak
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23