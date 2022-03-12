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Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Bu yıl 16-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali”nde çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı deneyimlerini paylaşacak.

Kültür Sanat 12.03.2022, 18:31 12.03.2022, 18:35
Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenecek olan “Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali” başvuruları başladı. 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak olan festivalde; 24 kısa film seçilecek, Ana Jüri oylarıyla belirlenecek olan 8 eser sahibi Festival kapsamında ağırlanacak ve 24 eserin özel gösterimi olacak. Son başvuru tarihi ise 3 Mayıs.

Bu yıl 16-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali”nde çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Afyonˋlular ile bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alacağı filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak. Başvurular, 3 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.

Büyük Taarruzˋ un 100. Yılına adanacak olan festivalde Cumhuriyetˋ in kuruluşunu ve Milli Mücadeleyi anlatan Uzun metrajlı filmlerin gösterimlerin yanısıra Afyonkarahisarlı Ünlü Yönetmen Yücel Çakmaklıˋ nın fimlerinin gösterimi yapılacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçilecek, Ana Jüri oylarıyla belirlenecek olan 8 finalist eser sahibi festival kapsamında ağırlanacak ve 24 kısa filmin özel gösterimi yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracaklar.

Birinciye 10.000 TL, ikinciye 5.000 TL ve üçüncüye 3.500 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca Jüri Özel Ödülü ve Büyük Taarruz Özel Ödülü de yer alacak. Festivalin Başkanlığını Baran Mayda yaparken, Festival Direktörlüğünü ise Ahmet Bikiç üstlenecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna http://www.buyuktaaruzkisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Metin Günay (Ana Jüri Başkanı)

Mehmet Bozdağ (Ana Jüri Üyesi)

Gani Müjde (Ana Jüri Üyesi)

Cengiz Bozkurt (Ana Jüri Üyesi)

Filiz Zengin(Ana Jüri Üyesi)

Doğan Ümit Karaca (Ana Jüri Üyesi)

Eylem Kaftan (Ana Jüri Üyesi)

#Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali #kültür sanat
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