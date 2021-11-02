Bugs Bunny'yi kim seslendiriyor? İşte cevabı

Televizyonun en çok izlenen çizgi filmlerinden Bugs Bunny'i Türkiye'de yıllardır seslendiren isim, günümüzün popüler isimlerinden biri. Bugs Bunny'i seslendiren kişiyi öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Dünya çizgi film tarihinin en çok seyredilen çizgi karakterlerinden Bugs Bunny, Looney Tunes çizgi kuşağında yer alıyor. Looney Tunes'i Türkiye'de seslendiren isimler arasında tanınmış birçok isim yer alıyor. Bugs Bunny'i seslendiren kişiyi öğrenenler de oldukça şaşırıyor.

Bunny'i seslendiren isim ünlü oyuncu Serkan Altunorak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, seslendirme alanında tanınmış isimlerden.

Kaynak: Akşam