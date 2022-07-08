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Bu hafta ikisi yerli, dört film vizyona girdi

Bu hafta vizyona giren en dikkat çekici film başrollerini Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Christian Bale'in paylaştığı "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" oldu.

Kültür Sanat 08.07.2022, 00:37
Bu hafta ikisi yerli, dört film vizyona girdi

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan fantastiğe, komediden gerilime, ikisi yerli, 4 film vizyona girdi.

Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" filminde, başrolleri Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale paylaştı.

İskandinav mitolojisi denilince akla gelen Thor'un yaşadıklarıyla başlayan film, yıllar sonra karşılaştığı ve artık Mighty Thor olduğunu öğrendiği Jane Foster ile tanrıları yok etmeye ant içmiş Gorr the God Butcher'a karşı mücadele veren Thor'un hikayesini işliyor.

"Kan Kokusu"

James Nunn yönetmenliğinde vizyona girecek "Kan Kokusu"nda, Holly Earl, Jack Trueman ve Catherine Hannay rol aldı.

Gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Birleşik Krallık yapımı film, Meksika'da bahar tatilinin tadını çıkarmak isteyen bir grup gencin başlarından geçen talihsiz olaylar sonucu köpekbalığı ile yüzleşmelerini anlatıyor.

"Çirkin Şansı"

Komedi türündeki "Çirkin Şansı" filmini Bilal Kalyoncu yönetti.

Eylül Öztürk ve Halil İbrahim Göker'in başrolleri paylaştığı yapım, çingene mahallesinde büyüyen ve çiçek satarak geçimini sağlayan Pembe'nin bir kasza sonucu ölüp, yeniden dünyaya dönmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

"Asmoday: Cin'ur Racim"

Rotin Engin Tutuş'un yönetmen koltuğuna oturduğu korku filmi "Asmoday: Cin'ur Racim", ünlü olmaya çalışan sosyal medya fenomenlerinin başlarından geçen korkunç olaylara odaklanıyor.

Filmde Emine Söyler, Demet Öz, Esra Er ve Barış Bayram Kesen rol aldı..

Kaynak: AA
#sinema #vizyon #thor
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