Boğaziçi Film Festivali’nde 'İçtima' filmine ödül
ÖNDER Okul Aile Birliği Komisyon Üyesi Nuray Kayacan Sünbül'ün Boğaziçi Film Festivali’nde ‘İçtima’ adlı belgeseline Altın Yunus ödülü verildi.
Kültür Sanat 20.11.2021, 18:13 20.11.2021, 18:16
Festivalde En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film ödülü Nuray Kayacan Sünbül’ün yönettiği “İçtima” belgeseline verildi.
Milyonlarca Müslümanın ortak duası
ÖNDER Okul Aile Birliği Komisyon Üyesi Nuray Kayacan Sünbül’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği belgesel; “Yakınları öldürülmüş, çoğu sakat bırakılmış, işkenceye uğramış, ülkelerinden sürülmüş, vatan hasretiyle yanan milyonlarca insan sığındıkları ülkelerde ortak bir duaya âmin der. Hepsinin tek bir arzusu vardır: Ölmeden önce memleketlerine dönmek” hikayesiyle başlıyor. Her yıl 150 farklı ülkeden milyonlarca Müslümanın, Bangladeş’te bir araya gelerek zulüm gören insanlar ve dünya barışı için üç gün boyunca dua ettiği etkinlik, Hacdan sonra ikinci en büyük dini buluşma olarak tanımlanıyor.
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