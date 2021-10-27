Bir Jim Carrey kitabı: Anılar ve Yanılsamalar
ABD'li ünlü aktör Jim Carrey, hayatını bir roman olarak kaleme aldı. Carrey, "Anılar ve Yanılsamalar" adlı kitabında kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikayesini anlatıyor.
Kültür Sanat 27.10.2021, 01:49
"The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey kitapta, hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikayesini anlatıyor.
Eserin Türkçe çevirisini Aslı Perker üstlendi.
Hollywood yıldızı Carrey'nin yarı otobiyografik "Anılar ve Yanılsamalar" romanı, Epsilon Yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor.
Kaynak: AA
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