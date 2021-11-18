Bilecik'te ele geçirildi
Bilecik'te tarihi eser niteliği taşıyan el yazması İncil ele geçirildi.
Kültür Sanat 18.11.2021, 21:00
Bilecik'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen el yazması İncil ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından şüphelinin üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla İncil'e el kondu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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