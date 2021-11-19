Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin büyük ilgi gördüğünü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz" başlığıyla festivale ilişkin video paylaştı.

Festivalde birçok alanda 387 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Altun, "Festival halkımızdan büyük ilgi gördü, 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı." ifadesini kullandı.

Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz.



Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”nde birçok alanda, toplamda 387 etkinlik gerçekleştirildi.



Festival halkımızdan büyük ilgi gördü; 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı. pic.twitter.com/MU1pfEObBP