Bergen filmi zirveyi kimseye bırakmıyor

Dördüncü hafta sonunda 376 bin 916 seyirci tarafından izlenen Bergen, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film, toplamda şu ana kadar 4 milyon 868 bin 250 seyirciye ulaştı.Bergen, gişenin zirvesindeki yerini korudu. Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan film, 376 bin 916 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 4 milyon 868 bin 250 seyirciye ulaştı.

Box Office Türkiye’de yer alan habere göre, gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Kırmızı (Turning Red), 76 bin 285 seyirciyle Box Office Türkiye listesinde ikinci sıraya yükselirken, film toplamda 364 bin 136 seyirciye ulaşarak Kasım 2019'da gösterime giren Karlar Ülkesi II (Frozen II)'den bu yana en çok seyirciye ulaşan yabancı animasyon film oldu.

The Batman, dördüncü hafta sonunda 60 bin 596 seyirciyle listenin üçüncü basamağında yer aldı. Toplamda 984 bin 858 seyirciye ulaşan film, böylelikle Türkiye'de en çok seyirciye ulaşan solo Batman filmi oldu.

Yerli aksiyon filmi Adanış Kutsal Kavga, 44 bin 495 seyirciyle üçüncü hafta sonunu dördüncü sırada kapatırken, haftanın öne çıkan yeni filmlerinden Kayıp Şehir (The Lost City) ise açılışını 26 bin 385 seyirciyle beşinci sırada gerçekleştirdi.