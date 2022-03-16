Bergen filmi sinemalarda rekor kırıyor

Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği eski eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürülen 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçısının hayat hikayesini anlatan 'Bergen' filmi rekora koşuyor.

Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu, Eski eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürülen 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçısının hayat hikayesini anlatan 'Bergen' filmine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

İlk üç günde 718 bin 43 kişinin izlediği Bergen filmi, ikinci hafta sonunda 981 bin 187 seyirciyi sinema salonlarına çekti. Yapım, 'ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri' sıralamasında 39’uncu sıraya yerleşti. 'Bergen' toplam 2 milyon 644 bin 300 seyirci rakamına ulaştı.

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren filmlerden 'Adanış Kutsal Kavga' 42 bin 56, 'İlk Seans: NMSM' 20 bin 710 kişi tarafından izlendi. 'Dilber Ay' ise 6’ncı haftasında 667 bin 881 seyirciye ulaştı.

Farah Zeynep Abdullah’ın önceki filmi 'Bizim İçin Şampiyon' 22 hafta vizyonda kalmış ve 2 milyon 578 bin 74 seyirci tarafından izlenmişti.

Vizyon tarihlerini erteletti

Vizyona girdiği 4 Mart’tan bugüne 3 milyon izlenmeye yaklaşan “Bergen” filmi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle diğer filmlerin vizyon tarihlerini erteletti.

Sinema salonları işletmelecileri seansları dolu geçen “Bergen”i oynatmak için vizyona girmesi gereken filmlerin dağıtımcılarını arayarak erteleme talep etti.

Bu nedenle Ezel Akay’ın “Osman Sekiz” ve geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi film” seçilen Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” filmleri bu hafta vizyona girmeyecek. Barış Yöş’ün “Allah Yazdıysa Bozsun” ve Birol Güven ile Emre Kavuk’un “Dijital Esaret” filmleri de vizyon tarihleri ertelenen filmler arasında.