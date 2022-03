Bergen filmi rekor kırdı

Box Office Türkiye'de yer alan bilgilere göre, 4-6 Mart hafta sonu, toplamda yaklaşık 1 milyon 169 bin seyirciyle yılın en çok seyirciye ulaşılan hafta sonu olurken, sadece Bergen ile The Batman'in toplam seyirci sayısı bir milyonu geride bıraktı.

Bergen, 718 bin 43 seyirciyle en iyi Mart ayı açılışı, dram ve biyografik film kategorisinde en iyi açılış ve son iki yılın en iyi yerli film açılışı gibi rekorlara imza atarak vizyona hızlı bir giriş yaptı.

Haftanın bir diğer öne çıkan filmi The Batman ise 328 bin 680 seyirciyle yabancı filmler arasında Spider-Man: No Way Home'un arkasında son iki yılın en iyi ikinci açılışını gerçekleştirdi.

Bergen ve The Batman fırtınasının estiği hafta sonunda, Mutlu Canavar Ailesi 2 (Monster Family 2) 33 bin 334 seyirciyle listenin üçüncü basamağında yer alırken, bir önceki hafta sonunun gişe lideri Uncharted, 25 bin 656 seyirciyle gösterimdeki dördüncü hafta sonunu dördüncü sırada kapattı.

Vizyondaki beşinci hafta sonunu kapatan Dilber Ay ise 15 bin 501 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım oldu.