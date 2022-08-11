'Balkanlardan Göçenlerin Hikâyesi' yarışması başladı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin desteklediği yarışmanın amacı; Balkanlarda yaşadıkları zulüm ve baskılardan kurtulmak için Türkiye’ye zor şartlarda göç edenlerin dramatik, hüzünlü hayatlarının unutulmaması.

Balkan Muharebeleri ve I. Dünya Savaşı sonrası Balkan Göçlerini anlatacak kısa hikâye yarışmasına katılmak isteyenler için eser gönderme 25 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 5 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

Birinciye: 5 bin Euro, İkinciye: 3 bin Euro ve üçüncüye ise: 2 bin Euro verilecek yarışmacının jürisi şu isimlerden oluşuyor: Ali URAL (şair, hikâyeci, yayıncı), Cihan AKTAŞ (hikâyeci, romancı), Emin GÜRDAMUR (hikâyeci), Güray SÜNGÜ (romancı), Hüseyin AKIN (şair, yazar), Mukadder GEMİCİ (hikâyeci), Mustafa CİFTÇİ (hikâyeci), Necip TOSUN (hikâyeci, eleştirmen), Rıdvan CANIM (akademisyen) ve Sadık YALSIZUÇANLAR (hikâyeci).

Tertip heyetinden yapılan açıklamaya göre; yarışmanın sonucu 10 Aralık 2022 de açıklanacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde ise ödül alacaklar için tören düzenlenecek.

Yarışmaya gönderilecek eserler için eposta adresi: [email protected]