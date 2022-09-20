Balıkesir'in asırlık lezzeti coğrafi işaretle tescillendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan tescil başvurusu sonuçlandı.

"Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği" adıyla tescillenen ürünle Balıkesir'in coğrafi işaret sayısı 16'ya yükseldi.

Muharebe yıllarında bölge halkının bir araya gelerek topladığı un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı seferberlik çöreği, yuvarlak şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp odun ateşinde pişirildikten sonra serin bir yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale getirildi. Böylece o dönemde cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda sağlandı.

Bükdere küflü deri katık peyniri, manda kaymağı, Balıkesir kaymaklısı ve Balya tereyağı için başvuru işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Susurluk kokoreci", şehre özgü ürün ve tariflerin yer aldığı 30 çeşidiyle "Balıkesir kahvaltısı" ile "Havran inciri"nin tesciline yönelik müracaat hazırlıklarını sürdürüyor.