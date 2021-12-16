Bakteriler yanlışlıkla Van Gogh'un tablosunu yaptı

Myxococcus xanthus olarak bilinen bakterileri inceleyen araştırmacılar, daha önce keşfedilmemiş bir davranış gözlemledi.

Bakteriler, saatler içinde yaklaşık bir milimetre çapında küçük dairesel sürüler halinde kendi kendine organize oldu.

Ortaya çıkan sürüler yapay olarak renklendirildikten sonra, sahne Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosuna oldukça benzediği görüldü.

Wyoming Üniversitesi'nden mikrobiyolog Daniel Wall, "Çalışmamız, sosyal bakterinin, aynı zamanda sanatsal güzellik sergileyen yeni ortaya çıkan davranışları incelemek için güçlü bir model olarak hizmet ettiğini vurgulamaktadır" dedi.

Bakteriler bencillikleriyle ünlüdür, ancak M. xanthus, hayatta kalabilmek için akrabalarını bulması ve tanıması gerektiğinden sosyal bir bakteri olarak tanımlanır.