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Bakanlıktan sinema sektörüne 26 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 11 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 "Çekim Sonrası" projesine 500 bin lira ve 1 "Ortak Yapım" projesine 500 bin lira destek sağlandı.

Kültür Sanat 09.04.2022, 10:53
Bakanlıktan sinema sektörüne 26 milyon liralık destek

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca 23 Uzun Metrajlı Sinema Filmi Projesi için sinema sektörüne 26 milyon 450 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci destekleme kurulunda "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Çekim Sonrası", "Dağıtım ve Tanıtım" ile "Ortak Yapım" türündeki 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Bakanlıkça, 11 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 "Çekim Sonrası" projesine 500 bin lira ve 1 "Ortak Yapım" projesine 500 bin lira destek sağlandı.

- Genç yönetmenlere destek

Bakanlığın destekleri kapsamında, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 9 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine de olanak tanındı.

Daha önce Tolga Karaçelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Emin Alper, Banu Sıvacı, Kaan Müjdeci, Ali Aydın, Vuslat Saraçoğlu, Seyid Çolak, Fatih Özcan, Mehmet Bahadır Er gibi birçok yönetmen Bakanlıktan aldıkları ilk "Uzun Metrajlı Sinema Film Desteği" ile çektikleri filmlerle Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

- Usta yönetmenlerin projeleri de desteklendi

"Lal Gece" filmiyle Berlin Film Festivali "Kristal Ayı" ödülünün de aralarında yer aldığı 30'dan fazla ödülün sahibi olan usta yönetmen Reis Çelik'in "Kör Gece", "Küf" filmiyle, Venedik Film Festivali'nden "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazanan yönetmen Ali Aydın'ın "Kompleks", "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" filmiyle, birçok festivalden ödülle dönen yönetmen Çiğdem Vitrinel'in "Nasıl Yapmalı?", önceki filmi "Annemin Şarkısı" filmiyle, Saraybosna Film Festivali'nden "En İyi Film" ödülüyle dönen yönetmen Erol Mintaş'ın "Polen", ilk filmi "Aidiyet"in dünya prömiyerini "Berlin Film Festivali'nde gerçekleştiren yönetmen Burak Çevik'in "Bir İhtimal Daha Var", ilk filmi Saf'ın dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan yönetmen Ali Vatansever'in "Bir Arada ve Yalnız" projesi ile çektiği belgesel filmlerle Türk belgeselciliğine yeni bir soluk kazandıran ve "Tenere" isimli belgeseliyle Manchester Film Festivali'nden ödülle dönen yönetmen Hasan Söylemez’in "Metamorfoz" isimli yeni uzun metrajlı belgesel projesi de desteklenen projeler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda verdiği desteklerle üretimi belirgin şekilde artan uzun metrajlı animasyon filmler gişede büyük başarılara imza atmıştı. Bu yıl da yönetmen Şenol Kılıç'ın "Manu" isimli projesi desteklendi.

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen "Ortak Yapım Desteği" türünde bu yıl Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Almanya ve Türkiye ortak yapımı "The Moon is A Father Of Mine" adlı projeye destek sağlandı.

Belgesel Film Yapım Desteği' türündeki başvurular ise mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 2022'nin üçüncü destekleme kurulunda değerlendirilecek.

#Kültür ve Turizm Bakanlığı #Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım #destek
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