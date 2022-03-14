banner38

BAFTA Ödülleri verildi

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı.

Kültür Sanat 14.03.2022, 21:41
BAFTA Ödülleri verildi

Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.

"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.

Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt ", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.

BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: The Power Of The Dog

En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)

En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)

En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)

En İyi Orijinal Senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

En İyi Belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

En İyi İngiliz Filmi: Belfast

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Filmi: Belfast

En iyi Sinematografi: Greig Fraser (Dune)

En İyi Uyarlama Senaryo: Coda (Sian Heder)

En İyi Animasyon Filmi: Encanto

En İyi Yabancı Film: Drive My Car

En İyi Kurgu: No Time To Die

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Dune

En İyi Görsel Efekt: Dune

En İyi Makyaj ve Saç: The Eyes Of Tammy Faye

En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)

En İyi Ses: Dune (Hans Zimmer)

En İyi Orijinal Müzik: Dune

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Müzisyen ve Yönetmen: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

Yükselen Yıldız Ödülü: Lashana Lynch

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

Kaynak: AA
#bafta ödülleri #ingiltere
Yorumlar (0)
banner35
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Beşiktaş 29 46
7. Hatayspor 29 46
8. Adana Demirspor 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Antalyaspor 29 38
12. Sivasspor 29 37
13. Gaziantep FK 29 37
14. Galatasaray 29 36
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19